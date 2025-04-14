Курорт «Мрия» выступил с поддержкой проекта АСИ «ПроЕду по России» в рамках форума HoReCa Fest 2025

В рамках четвертого ежегодного форума HoReCa Fest, проходящего на курорте «Мрия» с 10 по 12 апреля, генеральный директор Самвел Саруханян объявил о готовности присоединиться к проекту «ПроЕду по России» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это сотрудничество направлено на укрепление позиций Крыма в гастрономической индустрии, выявление культурного кода, развитие локальных продуктов и инновационные подходы в сфере гастротуризма.

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Успешно реализованные проекты курорта, такие как гастрофестиваль «Гастролис», ключевое событие для продвижения крымских виноделен “Дни российского виноделия”, ресторан локальной кухни WineKitchen и собственное производство сыров, уже подтвердили экспертность «Мрии» в развитии гастрономического туризма. Эти инициативы не только популяризируют крымские продукты — от автохтонного винограда Кокур до фермерских сыров и мясных деликатесов, — но и создают инфраструктуру для взаимодействия локальных производителей, шеф-поваров и туристов.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия: «Участие в проекте АСИ — это новый этап развития региона. Наши инициативы, такие как ресторан локальной кухни, собственное производство, крупные гастрономический проекты , уже демонстрируют, как традиции полуострова могут стать основой для инноваций. Мы верим, что совместные усилия АСИ, Правительства Крыма и Мрии создадут экосистему, которая превратит регион в точку притяжения для гастрономических туристов со всей страны».

Сотрудничество с АСИ направлено на расширение существующих проектов и создание новых инструментов для развития гастротуризма. В планах — интеграция образовательных программ для малого бизнеса, развитие агротуристических маршрутов и внедрение цифровых решений, которые сделают крымские продукты и блюда узнаваемыми за пределами региона.

Курорт «Мрия» продолжает укреплять статус центра гастрономических инноваций. Его инфраструктура, включающая 24 ресторана, собственную винодельню, сыроварню и тематический парк, служит платформой для сохранение культурного кода полуострова и формирование его уникального гастрономического бренда.