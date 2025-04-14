Турагента накажут за ошибку при бронировании авиабилетов

Турагентам необходимо внимательнее относиться к заполнению персональных данных туристов при бронировании авиабилетов, в том числе это касается даже таких не самых значимых деталей при покупке билета, как срок действия загранпаспорта. Если он не известен, то обязательно нужно уточнить. Такую рекомендацию высказывают юристы после инцидента с неверным заполнением формы одним из представителей турбизнеса как раз из-за отсутствия необходимых дат. Это обошлось туристам в 16 тыс. руб. Случай активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Пост набрал уже более 700 комментариев.

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Некоторых возмутили правила «Уральских авиалиний», требующие указывать при заказе полные данные загранпаспорта пассажира, включая даты его выдачи и окончания срока действия. Турагенты провели параллель с иностранными авиакомпаниями: у некоторых из них все, что нужно для покупки билета, – имя, фамилия и дата рождения. Сведения о документе вносятся в систему уже при регистрации, иногда в автоматическом режиме.

Однако у большинства российских перевозчиков регламенты иные.

«Авиакомпания сама устанавливает правила бронирования, необходимый и достаточный объем информации и тарифы на замену. Поэтому если было несоответствие с данными документа, за изменения могут взять сбор», – отметил юрист Игорь Косицын.

Если ошибка турагента при заказе билетов привела к убыткам клиентов, они имеют право потребовать компенсации. Для этого надо предоставить в туркомпанию чек по оплате сервисного сбора за исправление данных и документ, по которому были корректировки.

Пассажиры могут в ряде случаев обнаружить ошибки в билете самостоятельно, и поменять их через кол-центр или на сайте авиакомпании. Однако некоторых полей в билете нет, например срока действия паспорта, его можно увидеть лишь в листе бронирования.

Представители розницы делятся своими лайфхаками, помогающими не допустить опечаток в заказе.

«Всегда прошу фото паспортов у туристов или, в крайнем случае, проверяю по прошлым бронированиям». «Пять раз сверяю данные, скидываю туристам скрин из личного кабинета, прошу проверить».

Ранее TourDom.ru писал о высоких тарифах за исправление ошибок в авиакомпании «Азимут»: за услугу изменения одного символа пассажиры платят 58 евро.