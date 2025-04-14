Сколько туристов ожидается в Петербурге на майские праздники

Около 880 тыс. туристов ожидают в Санкт-Петербурге в период предстоящих майских праздников - это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, такие данные привел на пресс-конференции председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Мы полностью готовы к предстоящему летнему туристическому сезону. У нас активно все начнется где-то с 30 апреля по 1 мая. Мы ждем с 30 апреля по 11 мая порядка 880 тыс. туристов - это, как ожидается, будет на 5% больше, чем в том году", - рассказал Панкевич.

По приведенным им данным, в период с 1 по 4 мая загрузка в гостиничных комплексах города ожидается на уровне 82%, а во второй половине майских праздников она достигнет 84 - 88%.

По сложившейся за последние годы традиции новый турсезон откроет Фестиваль ледоколов, который в этом году пройдет с 1 по 4 мая и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными участниками станут ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальную программу подготовят и на борту музея "Ледокол "Красин". Посещение судов будет доступно со 2 мая, а с 1 мая начнется формироваться электронная очередь. В прошлом году мероприятие собрало почти 40 тыс. зрителей.

Новый маршрут

В мае начнет работу городская служба "Я знаю город" (или Ask Me): несколько десятков волонтеров будут посменно выходить на разные точки центральных маршрутов и предоставлять важную информацию о городе путешественникам. В этом году в работе этой службы вновь примет участие сотрудник со своей собакой Изюм, рассказала гендиректор Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга Яна Макшина. Пес породы акита-ину в предыдущие годы неоднократно нес дежурство в основных городских локациях вместе со своим хозяином и успел стать своего рода талисманом проекта.

"В этом году он тоже будет радовать наших гостей", - добавила Макшина.

Панкевич отметил, что в Петербурге традиционно представлено большое разнообразие турмаршрутов по разным тематикам, но в год юбилея Победы особое внимание уделяется патриотическим маршрутам - они собраны на официальном городском портале Visit Petersburg в специальном разделе. В частности, на сайте рассказывается о недавно возобновленном под названием "Подвигу твоему, Ленинград!" советском патриотическом маршруте № 3. Гостям покажут в том числе исторический центр города, Исаакиевский собор, крейсер "Аврора", Екатерининский дворец и Ратную палату в Царском Селе, а также Кронштадт.

"В этом году откроем новый небольшой маршрут - так называемый "Модный квартал", который будет проходит по Большому проспекту Петроградской Стороны, куда войдут все магазины крафтового и российского производства товаров, предметов промышленного дизайна, одежды, сувениров", - рассказал Панкевич. Маршрут разрабатывается совместно с комитетом по промышленности и торговле.

В этом летнем сезоне в городе планируется открыть два новых туристско-информационных пункта - они расположатся в Доме Книги на Невском проспекте и в Петропавловской крепости, отметил глава комитета. На сегодняшний день в городе работают 12 таких павильонов, в прошлом году их посетило порядка 300 тыс. человек.

Кроме того, в сентябре Санкт-Петербург готовится принять всероссийскую конференцию гидов-переводчиков, экскурсоводов и проводников - она будет приурочена ко Дню туризма, также анонсировал Панкевич. "Мы хотим, чтобы Санкт-Петербург стал такой точкой сбора для всех, кто проводит экскурсии в стране", - подчеркнул он, выразив уверенность, что такая конференция будет проходить каждый год.