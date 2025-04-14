Калининград попал в топ-10 городов для путешествий в одиночку: названы цены

РИА "ФедералПресс"

Калининград вошел в список городов, популярных у одиноких путешественников в апреле. Эксперты рассказали, сколько дней туристы проводят в городе и сколько стоит такое путешествие.

Во сколько туристам обходится отдых в Калининграде
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«Калининград, Калининградская область – 2571 р. /5 ночей», – выяснили аналитики «Твил».

В апреле 2025 года популярность одиночных путешествий выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами рейтинга стали Северная столица, Москва и Сочи.

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