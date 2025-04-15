В Сети возмутились из-за стоимости поездки в Питер из Екатеринбурга

Подписчицу телеграм-канала «Крыша ТурДома» шокировала дороговизна отдыха в Санкт-Петербурге на майские праздники.

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Она подбирала варианты туров для двух взрослых и ребенка с вылетом из своего города, Екатеринбурга, на 1 мая туда, 10-го – обратно (на период с 1 по 11 мая в этом году приходится только 3 рабочих дня, с 5-го по 7-е. – Ред.). Рассматривала отели 4* в центре, в районе пересечения Невского и Лиговского проспектов. Цена получилась в районе 200 тыс. руб., что сопоставимо с семейной поездкой в Турцию – за эту сумму на те же даты реально найти варианты с размещением уровня 4* и пакетом «все включено».

Ситуация не единичная – мы проверили стоимость туров в Питер с прямыми перелетами из Екатеринбурга для семьи из трех человек на 10 дней майских праздников. Размещение в гостиницах 4* в районе Невского действительно обойдется в копеечку. Например, турпакеты в Novotel St. Petersburg Centre 4*, улучшенный номер с завтраками, предлагаются за 181,7 тыс. руб. (Наличие и цены актуальны по состоянию на 11:30 15 апреля. – Ред.)

Гостиница расположена в 5 минутах ходьбы от Невского. Если же рассматривать варианты на самом проспекте, получится дороже. Так, тур в Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel 4* обойдется в 193 тыс. руб. (Стандартный номер.)

А за поездку на 10 дней в гостиницу «Невский форум» 4*, размещение в апартаментах студио придется заплатить 214,6 тыс. руб.

Справедливости ради отметим, что цены туров с вылетами из Москвы существенно ниже. Например, отправиться на 10 дней майских праздников в Novotel St. Petersburg Centre 4* можно за 136 тыс. руб., а в Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel 4* – за 148 тыс. руб.

Ранее мы писали о подорожании билетов из Санкт-Петербурга на поезда южного направления.