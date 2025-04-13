На пляжах Крыма ввели ограничения

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Крыму Александр Зраенко рассказал о введенных ограничениях. Речь идет о пляжных территориях.

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«На пляжах Крыма запретили плавать на байдарках, каяках и катамаранах», – рассказал Александр Зраенко.

Также ограничения будут действовать в отношении всех судов, вместимость которых меньше 12 человек. Предполагается, что запрет будет бессрочным.

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