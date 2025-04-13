Вояж под стук колес: куда отправиться в путешествие по железной дороге

В России появились новые железнодорожные маршруты. «Вечерняя Москва» рассказывает подробности.

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Развитие индустрии гостеприимства регионов невозможно без новых программ. Каждый год власти, инвесторы, энтузиасты придумывают и реализуют проекты, благодаря которым открывать Россию и развивать внутренний туризм становится все увлекательнее. А если это еще и под стук колес? Да с чаем и пряниками? Смотреть в окошко и запечатлевать пейзажи, а на остановках не просто выбежать за пирожком, а сходить на экскурсию? Сезонные вояжи по железной дороге обещают быть познавательными.

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В этом году компании открывают несколько новых маршрутов.

— В апреле и октябре туристы отправятся в «Волжский вояж» для знакомства с Чебоксарами, Йошкар-Олой и Нижним Новгородом, — сообщили в Федеральной пассажирской компании. — Путешественники побывают на чувашской свадьбе, попробуют национальные марийские блюда и увидят Нижегородский кремль.

В апреле и ноябре можно прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеева и Арзамаса в круизе «В Дивеево».

По словам специалиста по внутреннему туризму Маргариты Саргсян, майская программа «Вдоль Оки» обещает погружение в историю, культуру и атмосферу Нижнего Новгорода и Мурома. Традиционно в мае в Волгоград запланирован круиз «Ко Дню Победы». В праздничной программе — посещение Мамаева кургана и Музея-панорамы «Сталинградская битва».

— Интерес к поездке высок, железнодорожные составы по маршруту отправятся дважды — 1 и 7 мая, — добавила Маргарита Саргсян, отметив, что цены на такие поездки стартуют от 36,5 тысячи за человека.

Северные просторы

Железнодорожную премьеру ждем 11 июня: из столицы в рейс отправится турпоезд «Псковские каникулы». В программе — визит в Великие Луки и Псков. Также в этом году планируется организовать маршрут «Гастротур». Поезд проедет из Москвы через Майкоп в Краснодар и Таганрог.

В списке на исследование других городов и их достопримечательностей маршруты по Сибири, Кавказу и в Приволжье, а также по Русскому Северу. Холодные регионы, кстати, дороже теплого Кавказа. Так, в круизе «Русский Север» туристы едут в Великий Устюг, Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Стоимость на майский тур начинается от 111 тысяч рублей за неделю. Столько же дней на Кавказе обойдутся в два с половиной раза дешевле. Весной и летом будет курсировать туристический поезд «По Золотому кольцу». За персону придется выложить 38 тысяч рублей.

— В этом сезоне он сделает остановки в Ярославле и Владимире, некоторые группы также смогут посетить Кострому, Иваново или Муром, — сказали в ФПК.

Есть и путевки

Новые интересные локации и «красивую упаковку» для них создают власти и энтузиасты. Турпоездки по железке — еще один инструмент их популяризации. Сегодня 100 туристических маршрутов, из которых более 60 — дальние, объединяет 48 субъектов страны.

По данным РЖД, ими воспользуются свыше 1,3 миллиона туристов. При этом развитие получают не только длинные маршруты, охватывающие один или несколько регионов, но и пригородные направления.

— В этом году планируем перевезти 725 тысяч туристов по пригородным маршрутам, для них назначено почти 40 поездов. В числе новых «Чайковский экспресс» (Ижевск — Воткинск), «Байкальский ветер» (Слюдянка-1 — Байкал), «Дивногорский экспресс» (Красноярск — Дивногорск) и другие, — заявили в РЖД.

В международное путешествие можно отправиться на турпоезде «Белорусский вояж». Программа пользуется популярностью — пассажиры ездят по маршруту уже четвертый год, посещают Минск, Брест и Гродно. Стоимость такого железнодорожного вояжа начинается от 47 тысяч рублей за одного пассажира.

Видя высокий спрос со стороны россиян, в РЖД решили увеличить глубину бронирования билетов на туристические поезда с 120 до 180 суток до отправления составов. Нововведение позволит планировать интересные туристические поездки заранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Колесников, замглавы РЖД:

— Почти 1,1 миллиона пассажиров путешествовали турпоездами в 2024 году — это на 17 процентов больше, чем годом ранее. На ближайшую перспективу ставим цель — обеспечить такой темп роста перевезенных пассажиров в туристических поездах. В числе самых популярных дальних маршрутов были «Жемчужина Кавказа», «Сочи».

ВИД НА ЛОТОСЫ И УСАДЬБЫ

Путешествие на туристическом поезде — необычный способ посмотреть разные достопримечательности России за короткий срок. В комфортном вагоне есть все необходимое, включая душевые и места для зарядки гаджетов. Удобное купе может стать вариантом для ночлега, а путешественники таким образом смогут сэкономить на отеле. А пока пассажиры спят, поезд везет их дальше. Что же интересного можно увидеть, выбрав в качестве отпуска поездку на одном из круизных составов?

Сибирские дали. К примеру, вы отправляетесь из Москвы на Байкал. На запланированных остановках можно посмотреть на 300-летние церкви и колокольню в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в Пермском крае, побывать на границе Европы и Азии в Екатеринбурге, оценить шедевры деревянного зодчества в Иркутске, увидеть Байкал и прокатиться по Кругобайкальской железной дороге.Для бархатного сезона. Чтобы провести яркое бабье лето, отправляйтесь в Тамань и Новороссийск! Пассажирам такого железнодорожного маршрута удастся побывать на известных российских винодельнях и посмотреть шоу поющих фонтанов на озере Абрау.Отпуск в горах. Можно махнуть и на Кавказ. За семь дней на поезде можно увидеть побережье Каспийского моря, горные реки, ущелья и водопады, самую большую в Европе мечеть «Сердце Чечни», посетить гору Эльбрус, плато Лаго-Наки и Дербент. Рейсы станут доступны пассажирам с 26 апреля по 3 октября этого года.Умчим на море. Хотите тепла и экзотики, не выезжая из России? Добро пожаловать в Астрахань! Выпить чаю в юрте кочевников, искупаться в озере Баскунчак, погулять по Астраханскому кремлю, посмотреть на цветение лотосов, продегустировать арбузы и дыни с бахчи.Лучшие майские. Из Москвы можно поехать в сторону Липецка и Воронежа. Погулять по Петровской набережной и Адмиралтейской площади Воронежа, посмотреть на альпак и хаски в парке «Белый колодец», попробовать блюда русской кухни и побывать в парке чудес «Кудыкина гора».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, в каком месяце россиянам выгоднее всего уходить в отпуск летом.