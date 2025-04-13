Туристы из-за небрежности потеряли деньги при оформлении билетов

Турагент рассказал порталу TourDom.ru о досадной оплошности при покупке авиабилетов, обернувшейся финансовыми потерями для пассажиров.

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Сергей забронировал своим туристам четыре места на рейсе «Уральских авиалиний» из Москвы в Дубай (ОАЭ). При заполнении формы на сайте авиакомпании указал даты выдачи загранпаспортов, а вот сроки их действия внес не соответствующие документам. Как пояснил турагент, он просто взял данные из предыдущих бронирований этих же клиентов, где такой информации не было. Решил не беспокоить туристов дополнительным запросом, так как знал, что до окончания паспортов у них еще не один год, и просто проставил даты действия, заведомо за рамками необходимых для въезда в ОАЭ 6 месяцев. Прежде он не раз поступал подобным образом и никаких проблем не возникало.

Однако сегодня, 13 апреля, при регистрации в Домодедово сотрудники аэропорта обратили внимание на несоответствие в документах. Пассажирам пришлось заплатить по 4 тыс. руб. за внесение изменений на месте, всего за четверых – 16 тыс. руб., иначе их не посадили бы в самолет. Недовольные туристы предъявляют претензии турагенту, требуют компенсировать эти деньги.

На сайте «Уральских авиалиний» указаны тарифы за корректировку данных в билете: 2 тыс. руб. более чем за 24 часа до вылета международного рейса и 2,5 тыс. руб. – после. По телефону службы поддержки пассажиров перевозчика корреспонденту TourDom.ru пояснили, что при внесении изменений на месте, при регистрации, дополнительный сбор может еще взимать аэропорт (ведь сумма в чеке на 1,5 тыс. руб. больше – 4 тыс. руб. – Ред.). Однако на горячей линии Домодедово заверили, что сервисных сборов не берут. Там высказали версию, что исправления вносились каким-либо агентом авиакомпании в аэропорту, который и включил в счет свои услуги.

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