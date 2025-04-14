Новые выбросы мазута замечены на пляжах в Анапе

На побережье Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов. По данным оперативного штаба, загрязнения обнаружены на пяти участках между селом Витязево и станицей Благовещенская, а также возле санатория «Эллада», детского лагеря «Приморский», устья реки Можепсин и Центрального пляжа Анапы.

Как сообщают власти, основная часть загрязнений — это небольшие капли мазута и водоросли, смешанные с нефтепродуктами. Масштабы инцидента пока оцениваются как незначительные, но ситуация остается на контроле.

Параллельно новые следы мазута появились и в Керчи. По словам главы города Олега Каторгина, мелкие фракции нефтепродуктов обнаружены на центральном пляже и в районе Георгиевского. Чиновник уточнил, что загрязнения не представляют серьезной угрозы для экологии и туристов.

Отметим, что Роспотребнадзор должен был еще в марте дать заключение по состоянию пляжей в Анапе. Однако теперь ведомство отказывается давать рекомендацию по открытию купального сезона на курорте и переадресует этот вопрос в межправительственную комиссию, которая занимается последствиями разлива мазута. Впрочем, и там никаких комментариев по безопасности береговой линии для туристов не дают. На фоне этого некоторые гостиницы Анапы уже стали снижать ценник на проживание в летний период.