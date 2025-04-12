Какие гиды могут сопровождать китайских туристов в Приморье

Они должны обладать необходимой квалификацией.

В Приморском крае прошло совещание с участием региональных туроператоров, основное внимание которого было сосредоточено на подготовке к предстоящему летнему туристическому сезону и особенностях приёма китайских туристов. В мероприятии участвовали около 20 представителей компаний, работающих с китайскими гостями, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на правительство региона.

Главной темой обсуждений стали нормы и требования, предусмотренные межправительственным соглашением между Россией и Китаем о безвизовом групповом туризме, заключённым в 2000 году. Летом в регион приезжают много китайских туристов, и участники встречи детально рассмотрели ключевые аспекты подготовки к приёму гостей.

Особое внимание было уделено обязательным условиям присутствия официальных представителей принимающей стороны на пограничных переходах и в ходе маршрутов передвижения туристических групп. Экскурсии для китайских туристов могут проводить только гиды-переводчики, являющиеся гражданами России и обладающие необходимой квалификацией. Важность соблюдения правил пребывания иностранцев в стране, включая их своевременную регистрацию и последующий выезд, также стала предметом обсуждения.

Кроме того, участникам напомнили, что бронь номеров в гостиницах для китайских групп должна проходить исключительно через аккредитованных российских туроператоров.

По результатам совещания было принято решение отправить официальные письма в министерства провинции Хэйлунцзян и Цзилинь Китая с перечнем необходимых требований для китайских туроператоров.