Власти Сочи дали рекомендации туристам

В Сочи и окрестностях ожидается неблагоприятная погода. Метеорологи предупреждают об усилении волнения моря до 1,5 метров с вечера 12 апреля до полудня 13 апреля как в самом Сочи, так и в Сириусе.

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Параллельно с этим, в горных районах выше 1000 метров сохраняется слабая лавинная опасность в течение следующих двух дней.

Власти рекомендуют жителям и туристам избегать походов в горы и соблюдать меры предосторожности. При ЧП необходимо звонить спасателям, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Ранее «Кубань Информ» писал, что 12 апреля с запада Черного моря подойдет холодный фронт нового циклона, который принесет понижение температуры и осадки в смешанной фазе. Эти неожиданные проблески зимы станут финальным аккордом перед потеплением. Уже на следующей неделе температура воздуха начнет постепенно повышаться, достигая 17-22 градусов.