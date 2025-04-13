Горнолыжный сезон в Сочи продлится до 11 мая

Горнолыжный сезон в Сочи продолжается. Этому способствуют погодные условия. Трассы ряда курортов будут работать все майские праздники.

На сегодняшний день в зимнем режиме работает курорт «Газпром Поляна». На склонах горы Лаура трассы открыты до 21 апреля, на Альпике – до конца месяца. С 1 до 11 мая будут действовать трассы в долине Цирк-2 Курорта Красная Поляна, об этом сообщает мэрия Сочи.

В прогулочном режиме работают канатные дороги «Восточной лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря». Остальные закрыты по техническим причинам до конца апреля.

На «Роза Хутор» зимний сезон завершился. До 28 апреля канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс» и родельбан закрыты на техническую профилактику. Для гостей курорта доступна канатная дорога «Стрела».

С 29 апреля «Роза Хутор» официально перейдет на летний режим: заработают все канатки и на высоте 1600 метров откроется горный парк с развлечениями. На радость туристам сюда временно переедут животные из парка «Пача Мама» и «Хаски-хутора».

Курорт Красная Поляна уже предлагает три пеших маршрута, для прогулок: Тропа здоровья, Папоротниковая, Заброшенный бугель. Всего на курорте 40 км пеших маршрутов, которые будут открываться по мере потепления.

Ранее «Кубань Информ» писал, что Красную Поляну в Сочи сравнили с австрийским Зельденом и французским Шамони.