Маршрут выходного дня: что посмотреть в Павлово

Колесо истории крутится, скрипит, но не останавливается. В Павлове оно вращается особенно причудливо: здесь купцы строили дома, похожие на замки, а советские инженеры придумали ПАЗики – те самые автобусы, на которых половина России каталась в школу, институт и на дачу, а сам город на всю страну славится ножами и лимонами. Что посмотреть в Павлове и куда сходить, читайте в материале «ФедералПресс».

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Как добраться до Павлова из Нижнего

Расстояние между Нижним Новгородом и Павловом небольшое – порядка 80 км. Сюда ходят электрички с главного железнодорожного вокзала, в сезон навигации по Оке курсируют суда на подводных крыльях. Связывает города и автобусное сообщение, а на личном транспорте вам понадобится порядка 1,5 часа, чтобы преодолеть путь.

Город на Оке

Природная достопримечательность города – Ока. Река здесь неспешная, широкая, а берег высокий – так что если встать на краю, кажется, будто Павлово парит над водой. Когда-то этот обрыв был стратегическим преимуществом – Иван Грозный, подписывая грамоту о создании поселения здесь в 1566 году, вряд ли думал, что этот форпост на окском рубеже превратится в столицу ножей.

Первая деревянная крепость давно исчезла, но, может быть, ее дух остался – в упрямом характере павловчан? И, если присмотреться, в узких улочках, сбегающих к Оке, до сих пор угадывается старая планировка – будто город вырос не по плану, а как узор под рукой кузнеца: где-то кряжисто, где-то ажурно.

Достопримечательности Павлова

Пожалуй, одного дня хватит, чтобы познакомиться с городом. Не спеша обойти центр, затеряться среди купеческих особняков, удивиться музейным диковинками и передохнуть в парке.

Знакомство начинается от бронзового перевозчика Павла, особенно для тех, кто прибыл по воде. Лодка его навечно застыла у понтонного моста, а сам он – привстав, будто только что оттолкнулся веслом – смотрит вдаль.

Кстати, есть тут еще один бронзовый памятник с отсылкой к прошлому – это «Гусиные бои». Бойцовые гуси – особая порода. Состязания между птицами проводят до сих пор.

Музейные секреты

Павловский исторический музей был открыт в 1936 году при промысловом союзе, правда, сначала под другим именем. В прошлом столетии в его стенах рассказывали лишь о металле: как местные кустари ковали, точили, изобретали. Но сегодня его залы – это уже целая энциклопедия городской жизни.

Шагнув в парадные залы купеческого особняка – словно попадаешь в подлинный XIX век: лепные потолки, резные двери, старинные зеркала и печи сохранились здесь практически в первозданном виде.

Среди экспонатов – вся палитра павловского мастерства: от миниатюрных замочков до хирургических инструментов, от изящных вилок до массивных торговых гирь.

Через картины, гравюры, книги и другие музейные экспонаты гостей знакомят с историей Павлова – от появления поселения до становления городом. Это очень увлекательно и позволяет лучше понять самобытность этого уголка Нижегородской области.

А еще в Павлове есть музей ножа. Нет, серьезно – целый музей, посвященный лезвиям, кортикам, финкам и не только. Павловские ножи – это не просто железки, а произведения искусства: с гравировкой, перламутром, костяными ручками и проч. Сейчас культурное пространство находится на реставрации, но в скором времени вновь распахнет свои двери.

Наследие купцов

Среди интересных мест города – старинные усадьбы. Одну из них – купца Гомулина – занимает музей, о котором шла речь ранее. Но есть и другие архитектурные жемчужины. Вот лишь часть самых примечательных из них.

Дом Алипова с круглой башенкой и ажурным балконом – будто декорация к сказке. Построенный в 1910-х для торговца мукой, он и сегодня не теряет достоинства: сначала здесь торговали бакалеей, потом гвоздями, а теперь – едой.

Усадьба Щеткина скромнее, но изящнее: краснокирпичный дом с висячей башенкой, словно сошедший со страниц европейского романа. Хозяин, производитель лопат и замков, явно любил изысканность – даже решетка на крыше служила балконом. Теперь в этих стенах пахнет не металлом, а борщом – здесь работает ресторан.

А вот дом Варыпаева – словно кусочек готического замка среди купеческой эклектики. Владелец, крестьянин-миллионер, поставлял ножи к императорскому двору и собирал медали на всемирных выставках.

В купеческом особняке Белозерова уже много лет работает ресторан-музей «Династия». На стенах – фотографии павловчан, на окнах – павловские лимоны, в интерьере – старинные вещи.

А еще здесь стоит настоящий «Царь-замок», признанный самым большим навесным замком в мире. Стальной гигант весом 415 кг и высотой 1,7 метра создали в 2003 году ученики местного художественного училища – как дань многовековым слесарным традициям города. Сегодня он гордо стоит за решеткой в зале ресторана, любой желающий может подойти поближе, чтобы рассмотреть детали.

Знаменитые лимоны

Среди ножей и купеческих особняков Павлово хранит еще одну необычную историю – о том, как этот город стал родиной российского комнатного лимона. Принято считать, что все началось в XIX веке, когда местный купец привез из Турции несколько лимонных черенков. Климат здесь для южного растения оказался слишком суровым, но павловские умельцы не растерялись. Их старания увенчались успехом: вскоре слава о домашних «павловских лимонах» разошлась по всей России.

В 2005 году в честь необычного символа города установили памятник – стилизованное лимонное деревце. И сегодня многие жители Павлова продолжают традицию, выращивая ароматные цитрусы. Кто-то просто дома на окне, а кто-то – в питомнике.

К примеру, Антонина Прохорова больше 70 лет назад посадила первый черенок и стала разводить местный сорт лимонов, продавая их желающим. Позднее масштабировал дело ее внук – Сергей Прохоров. Сначала он тоже выращивал растения дома, но скоро места стало катастрофически не хватать.

Рядом с родительским домом он поставил первые летние теплицы – обычные дуговые, недорогие. Но зимой растения приходилось забирать обратно в комнату, и жить среди горшков было… сложно. Бизнес постепенно из филиала ботанического сада на дому дорос до огромной теплицы, где теперь разводят деревья и продают саженцы.

Сейчас в теплице можно встретить два десятка сортов павловских лимонов, а еще мандарины, апельсины, экзотические помело, кумкват и другие.

«Фишка павловского лимона в том, что это первый лимон, который стали выращивать не в специальных оранжереях, а именно дома на окне. За счет этого он приобрел свойства и качества, позволяющие легко его выращивать», – рассказал Сергей.

Сейчас питомник не только место, где выращивают деревья. Здесь проводят йогу, устраивают мастер-классы, а в планах – лимонное варенье и сотрудничество с местными ресторанами.

Что привезти из Павлова

Из Павлова, помимо магнитов, стоит увезти кусочек настоящего ремесленного духа.

Ножи – визитная карточка города. Найдутся и практичные кухонные клинки, и изящные авторские работы с гравировкой.

Лимонное дерево – живой сувенир. Саженец местного сорта, выведенного 150 лет назад, будет расти даже на подоконнике.

Кованые диковинки – подсвечники, подставки, кашпо. Каждое изделие сделано так же тщательно, как когда-то замки для императорского двора.

А если хочется миниатюрного чуда – присмотритесь к стальным безделушкам: крошечным замочкам, винтажным ножницам или окладам для книг.

Последний штрих: прогулка по тихой набережной

Когда основные достопримечательности осмотрены, а сувениры куплены, сделайте последний круг – пройдитесь по улочкам вдоль Оки до парка Дальняя круча. Здесь Павлово показывает свое спокойное, задумчивое лицо. По пути можно полюбоваться белоснежным Воскресенский собором. Рядом застыли в вечной беседе Кирилл и Мефодий.

Вишенкой на торте может стать смотровая площадка в парке. Здесь приятно завершить один день в Павлове, ведь отсюда открываются живописные виды, особенно на закате.