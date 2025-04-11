Стало известно, сколько выдала Россия электронных виз иностранцам

С момента запуска системы оформления единой электронной визы 1 августа 2023 года иностранные путешественники оформили 1 млн таких виз в Россию. Юбилейным гостем стал китайский турист, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

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В сообщении говорится, что с начала работы платформы 78 процентов всех виз, выданных гражданам 64 стран, составили единые электронные визы.

«Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение с 60 до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в страну. Кроме того, срок пребывания иностранных граждан предлагается увеличить с 16 до 30 дней.