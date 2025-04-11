В России выступили за установку питьевых фонтанчиков во всех аэропортах

Это не повлечёт существенных затрат, уверен заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

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«Давайте обяжем аэропорты устанавливать такие питьевые фонтанчики. Во Внукове делают. У нас ещё столько авиагаваней в стране, везде должны быть. Минимум четыре питьевых фонтана — два на вылете и два на прилёте», — сообщил Гриб во время круглого стола «Актуальные вопросы авиапассажирской перевозки семей с детьми».

В ноябре прошлого года ФАС организовала проверку из-за высоких цен на питьевую воду в бутылках объёмом 0,5-0,6 литра в зоне международных вылетов Внукова. Там нашлось несколько точек, продающих её по цене от 150 рублей. При этом стоимость напитка такого же объёма вне авиагавани не превышает 70 рублей. После этого было принято решение об установке во Внукове фонтанчиков с питьевой водой.