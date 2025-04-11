Глава района рассказал о развитии туристической отрасли в Марий Эл

Свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест появится в туристической отрасли Марий Эл в период до 2035 года. Об этом сообщил ТАСС глава региона Юрий Зайцев, сославшись на разработанный в республике мастер-план развития отрасли, рассчитанный до 2035 года.

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«Мы ожидаем, что за данный период в регионе будет создано 4,7 тыс. новых рабочих мест», — сказал он.

Кроме того, план подразумевает ежегодный вклад в валовую добавленную стоимость туризма не менее чем 4,4 млрд рублей и увеличение прямых налоговых поступлений от операционной деятельности проектов до 2,6 млрд рублей.

«Хорошую транспортную доступность получат 100% ключевых природных достопримечательностей региона, а обеспеченность торговыми площадями объектов розничной торговли на 1 тыс. человек составит 475 кв. м», — продолжил Зайцев.

Программа подразумевает и увеличение средней продолжительности размещения гостей в Марий Эл до пяти дней.

В общей сложности, мастер-план развития туристической отрасли, учитывающий все аспекты, включая инфраструктуру, транспорт, сферу размещения и развлечения, включает в себя 12 флагманских проектов, 32 быстрореализуемых инициативы и 43 долгосрочные программы.

В правительстве республики ТАСС ранее сообщали, что траты приезжающих в Марий Эл туристов за последние пять лет увеличились в три раза и превысили 4 млрд рублей, а вклад туризма в валовый региональный продукт вырос по сравнению с 2019 годом и составил 3%. При этом власти ставят перед собой задачу, чтобы экскурсанты, как правило прибывающие в республику в рамках поездок в соседние регионы, стали полноценными туристами, оставаясь в отелях Марий Эл.

В правительстве региона также напомнили о результатах нескольких всероссийских рейтингов, согласно которым путешествия в Марий Эл входят в топ-5 туров по России и в топ-10 новых направлений для поездок по стране. Кроме того, местные санатории входят в пятерку здравниц по уровню доступности.