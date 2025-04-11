«Азимут» планирует запустить прямые авиарейсы между Дагестаном и Калугой

Запустить прямые авиарейсы между Дагестаном и Калугой планирует в ближайшее время компания «Азимут». О намерениях авиаперевозчика заявили в аэропорту Махачкалы.

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«Скоро жители и гости Дагестана смогут отправиться в Калугу на борту "Азимута". Это новое направление значительно расширит ваши возможности для путешествий и открывает доступ к уникальным культурным и историческим достопримечательностям этого региона», — сообщается в телеграм-канале воздушной гавани Дагестана.

По информации ТАСС, открыть авиасообщение между Махачкалой и Калугой могут в июне. Предварительно перелеты планируют поставить в расписание по средам.

В конце марта также сообщалось, что перед майскими праздниками компания «Азимут» запустит дополнительный рейс в Сочи в Махачкалу и обратно. Отправиться по маршруту можно будет 28 апреля.