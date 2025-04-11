В России строят крупнейший в Европе центр отдыха и развлечений

В Конаковском районе Тверской области реализуется масштабный проект – многофункциональный рекреационный комплекс «Завидово Парк». Одиннадцатого апреля важные объекты этого крупного инвестиционного начинания осмотрели заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и губернатор Игорь Руденя.

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В формировании туристско-развлекательного комплекса значимую роль играют госкорпорации Туризм.РФ и ВЭБ.РФ, действующие в рамках президентской национальной программы «Туризм и индустрия гостеприимства».

Пресс-служба регионального правительства сообщила о планируемом расширении комплекса «Завидово Парк» в текущем году за счет гостиниц «Бревис», «Эрбелия» и «Рябина», которые в совокупности предложат гостям более тысячи номеров. Чернышенко, Решетников и Руденя оценили новые варианты размещения для туристов. Подчеркивается, что стоимость проживания в этих отелях будет варьироваться от трех до четырех тысяч рублей в сутки, что обеспечит доступность отдыха для различных категорий посетителей.

В настоящее время продолжается строительство одного из крупнейших в Европе всесезонных центров семейного досуга и водных развлечений. Он объединит комплексы «Завидово Аква & СПА», спортивную зону с аттракционами, конгресс-центр, торговые точки и рестораны.

Предполагается, что новые объекты смогут обслуживать до 600 тысяч посетителей ежегодно, а вместе с действующим курортом Завидово – до миллиона человек.

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