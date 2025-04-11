Юрий Зайцев поведал о туристическом потоке в Марий Эл

Больше половины туристов, приезжающих в Марий Эл, предпочитают посещать столицу республики - город Йошкар-Ола. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам своего участия в заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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«За зимний сезон 2024-2025 годов нашу республику посетили 148 тыс. 894 туриста, причем более 77 тыс. человек или 52% об общего числа туристов выбрали Йошкар-Олу», — сказал Зайцев.

Он отметил, что для развития отрасли в рамках утвержденного мастер-плана в ближайшие десять лет в Марий Эл планируют реализовать 12 флагманских туристических проектов, а также 32 быстрореализуемых инициативы и 43 долгосрочные программы.

«В частности, развиваем транспортную систему республики: продолжается модернизация аэропорта, в прошлом году введен в эксплуатацию причал в Козьмодемьянске с пропускной способностью 200 пассажиров, а в июне текущего года стартует строительство причала в Юрино у местной достопримечательности - замка Шереметева», — продолжил глава республики.

По его данным, в 2026 году также начнется возведение причала в Кокшайске.

Активно развивается и сельский туризм. Так, в реестр маршрутов данного сегмента уже включены направления агротуризма, причем два проекта получили гранты Минсельхоза России: Экопарк "ЗаАзяково" и "Мари Отар" ("Марийская пасека" - прим.ТАСС).

«Это еще один важный шаг в развитии сельских территорий и новых возможностей для туристов», — подчеркнул Зайцев.

Он заверил, что Марий Эл уверенно становится одним из ведущих туристических центров Поволжья, "предлагая гостям уникальное сочетание культурного наследия и современной инфраструктуры".