В Анапе некоторые отели не откроются на майские праздники

Содержать объект при малом количестве гостей невыгодно.

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«Придется выплачивать зарплату персоналу, а она за этот год заметно выросла, увеличившиеся коммунальные расходы, запускать бассейн».

На летние месяцы средняя загрузка тоже низкая, около 10–20%. Такая же картина и в других гостиницах:

«В банках и от отельеров слышу об отменах броней, люди отказываются от отдыха».

Снижение цен на размещение, по мнению предпринимателей, не поможет, пока не решится главный вопрос – с экологией. Они считают, что государство должно поддержать бизнес.

Власти Краснодарского края в феврале уже пообещали, что владельцы гостиниц смогут получить микрозайм до 5 млн руб. по ставке 2% годовых. Другой вид льгот готовит Минэк. Практически «на выходе» постановление о переносе для отелей сроков уплаты налогов и страховых взносов на конец года. Если проблема с заполнением будет сохраняться, отсрочку продлят.

Однако, по мнению собственников, этого недостаточно.

«На время непонятной ситуации на территории Анапы, Анапского и Темрюкского районов могли бы отменить турналог, – считает Илья Щучкин. – А также ввести льготу для отелей и точек общепита по коммунальным платежам».

«Никакие меры господдержки не заменят устойчивый спрос, – согласен основатель юридического агентства "Персона Грата", вице-президент РСТ Георгий Мохов. – В любом случае, если не восстановится загрузка, будут убытки».

Эксперт предполагает, что к лету власти могут принять дополнительные меры. Например, ввести для гостиниц в пострадавших от разлива мазута регионах льготы по налогам на имущество и землю, по оплате коммунальных услуг, электричества и пр.

Ранее TourDom.ru писал, что на фоне низкой загрузки отели Анапы начали снижать цены, не дожидаясь официального заключения о состоянии пляжей. Скидки в среднем составляют 10–20%, но у некоторых объектов достигают 65%.