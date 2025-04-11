Расписание речных круизов пришлось изменить

Сухая осень и малоснежная зима наложила отпечаток на навигацию по рекам в этом сезоне: некоторые круизные маршруты пришлось корректировать по датам из-за низкого уровня воды.

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Главный редактор отраслевого портала «Круизинформ» Михаил Архипов рассказал, что самый проблемный участок – Городецкие шлюзы в Нижегородской области, через них проходят практически все маршруты по Волге. С 15 мая по 30 июня они будут работать по специальному графику, из-за чего круизным компаниям пришлось передвинуть рейсы.

«Меняются даты, где-то на день вперед, где-то на день назад, где-то увеличивается время стоянок. Некоторые компании, видимо, будут разворачивать рейсы – пойдут не в Казань или Пермь, а в Санкт-Петербург. Что-то, вероятно, будет перенесено на следующий год», – сказал Михаил Архипов, добавив, что последний раз подобная «маловодная» ситуация наблюдалась в 2014 году.

Пока основные сложности на Волге возле Городца, но если засушливая погода будет продолжаться, то, по словам эксперта, появятся проблемные участки на Москве-реке, Оке, Каме и других реках.

Гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский подтвердил, что проблема малой воды действительно есть, но пока изменения в расписании небольшие.

«Единичные круизы в течение начала навигации – в апреле, мае и июне – претерпевают изменения, но они в основной массе косметические и касаются порядка стоянок. По поводу графика движения на июль, август, сентябрь пока новостей нет, все находятся в ожидании».

Он добавил, что отказов от туров нет, продажи хорошие и туроператоры стараются внимательно подходить к изменениям, «чтобы по максимуму туристы были удовлетворены».

При этом проблемы из-за малой воды отмечаются и на юге России. Из-за обмелевшего Дона с началом навигации не открылись некоторые маршруты из Ростова-на-Дону. Хотя, по словам специалистов, уровень воды в реке медленно, но поднимается.