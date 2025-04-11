Минтранс заявил о готовности авиакомпаний заменить самолеты

Российские авиакомпании в случае дефицита кресел в летний сезон проведут оперативную работу по замене самолетов на более вместительные, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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«В случае выявления фактического дефицита будет проведена оперативная работа по замене типов воздушных судов на более вместительные. Данная практика применяется уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2024 году фактическая кресельная емкость существенно превысила прогнозируемую. Минтранс РФ планирует в 2025 году полностью обеспечить потребности в числе кресел в самолетах.

По предварительным данным Минтранса, авиакомпаниями на летний период 2025 года (с мая по август) на туристических направлениях выставлено более 44 млн кресел, что на 1,4 млн больше, чем было перевезено пассажиров за аналогичный период 2024 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма сообщил, что Минтрансу предстоит обеспечить перевозку туристов на основе прогноза развития туристических направлений и строительства новых курортов.