Бизнес простимулирует развитие горнолыжных курортов в РФ

Бизнес взял на себя обязательства инвестировать в создание и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов 32 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу импортозамещения в сфере туризма.

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«Видим большой интерес к горнолыжному отдыху, наращиваем инвестиции в это направление. Только по программе льготного кредитования бизнес уже взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры горнолыжных курортов 32 млрд рублей и обеспечить дополнительно почти 5 млн посещений в год», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер подчеркнул, что в текущем зимнем сезоне горнолыжные курорты РФ посетили почти 8,3 млн туристов - на четверть больше, чем годом ранее.

В аппарате Чернышенко напомнили, что Минэкономразвития в 2024 году поддержало льготными кредитами на закупку туристического оборудования и создание инфраструктуры девять горнолыжных комплексов. На рассмотрении еще 11 проектов в Карелии, Кузбассе, Ленинградской, Челябинской, Сахалинской областях, Хабаровском и Краснодарском крае.

Там отметили, что главная задача сейчас - поддержка производств, необходимых для реализации проектов. Для этого сформирован отдельный федеральный проект. Уже определена потребность отрасли в отечественной продукции, в том числе учтен запрос на строительство до 2030 года почти 300 канатных дорог и производство 275 ратраков.

Чернышенко сообщил, что со стороны государства курорты будут поддержаны производством высокотехнологичного оборудования взамен ушедшим иностранным производителям. Замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов подчеркнул, что российские производители уже сегодня способны обеспечить потребность горнолыжных курортов в современных канатных дорогах. До 2030 года их мощности позволяют выпустить до 450 единиц оборудования.