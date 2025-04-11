Стало известно о развитии турпотока в Кисловодск

Количество туристов в санаториях и гостиницах Кисловодска за первый квартал 2025 года увеличилось на 20%, до более чем 117 тыс., сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

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«По итогам первого квартала 2025 года количество отдыхающих, разместившихся в коллективных средствах размещения Кисловодска, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За первый квартал 2025 года курорт посетили более 117 тыс. человек, в то время как за тот же период 2024 года этот показатель составлял более 97 тыс. туристов», — сказал Моисеев.

По его словам, средняя продолжительность пребывания гостей в санаториях составила 11 дней, а в гостиницах - 5 дней.