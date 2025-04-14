Маршрут выходного дня: как найти все фигурки Павлинов в Серпухове

Известные всем достопримечательности Серпухова – это Соборная гора, Высоцкий монастырь, Владычний монастырь, площадь Ленина, множество церквей и различные музеи, Принарский парк и ротонда у Оки. А самый лучший и самый интересный способ познакомиться с городом – пройти квест по поиску четырнадцати Павлинов. Павлин является символом Серпухова и даже изображён на его гербе и воплощён в миниатюрных скульптурах, представляющих разные профессии или увлечения. Рассказываем, где найти все фигурки Павлинов в Серпухове.

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Павлины в Серпухове

Павлин был изображён на гербе Серпухова уже в XVIII веке. Считается, что первые павлины были привезены в дар местному монастырю, где птицы и прижились на долгие года. А теперь павлин – настоящий бренд Серпухова. В городском музейно-выставочном центре работает постоянная экспозиция «Музей павлина». Также в городе есть гигантское граффити-мурал с изображением павлина. К 677-летию со дня основания Серпухова в сквере на улице Ворошилова был установлен масштабный арт-объект Павлин (высота памятника вместе с постаментом составляет около 3 метров). А по всему городу установлены мини-скульптуры Павлинов, представляющие разные профессии и увлечения. Сегодня мы предлагаем вам найти вместе с нами всех Павлинов Серпухова – должно получиться 14! Заодно изучим и неочевидные достопримечательности города, а их, оказывается, много.

Как добраться:

От МКАД до Серпухова 90 километров пути по трассе М-2. Город расположен на берегах реки Нара, у её впадения в Оку. Путешествие в Серпухов можно совместить с поездкой в Чехов и Мелихово или с путешествием в Тарусу.

1. Павлин-Музыкант

Павлин-Музыкант играет на гитаре на Советской улице у входа в городской парк «Питомник». Этот небольшой уютный парк отлично подходит для семейного отдыха. Адрес: вход в парк «Питомник» со стороны Советской улицы.

2. Павлин-Учитель

Буквально в паре минут пешком на другой стороне Советской улицы у школы № 9 находится Павлин-Учитель. Адрес: ул. Советская, 83.

3. Павлин-Читатель

Прогуляйтесь по Советской улице до пересечения с улицей Горького и через площадь Славы (где увидите стелу Город Воинской Доблести и граффити Воины эпох) дойдите до Центральной детско-юношеской библиотеки. Рядом с ней – Павлин-Читатель. Птица увлечённо читает книжку, сидя на стопке книг. Адрес: ул. Горького, 5Б.

4. Павлин-Доктор

Идите вперёд по улице Горького до пересечения с улицей Ворошилова. Здесь в небольшом сквере перед Детской поликлиникой № 1 стоит Павлин-Доктор. Рядом – симпатичная Юбилейная площадь. За ней – Водонапорная башня и Комсомольский парк. Адрес: ул. Ворошилова, 132.

5. Павлин-Футбольный судья

Павлин-Футбольный судья (или просто Павлин-Футболист) был установлен у входа на стадион «Труд» со стороны проезда Мишина, но … исчез. К сожалению, подобная участь постигла и нескольких костромских Зайцев, о которых мы рассказывали ранее. Адрес: вход на стадион «Труд» со стороны проезда Мишина.

6. Павлин-Дворник

В небольшом сквере на пересечении проезда Мишина и Советской улицы трудится Павлин-Дворник. Адрес: пересечение проезда Мишина и Советской улицы.

7. Павлин-Сыщик

У здания Серпуховской городской прокуратуры когда-то стоял Павлин-Сыщик (на картах отмечен, как Павлин-Следопыт), но и он пропал…. Адрес: ул. Ворошилова между домами 58 и 56.

Скульптурная композиция Ярмарка

Обязательно посмотрите скульптурную композицию Ярмарка, которая находится рядом, на пересечении улицы Ворошилова и Борисовского шоссе. Она состоит из множества бронзовых скульптур, представляющих образы горожан различных сословий старинного Серпухова. Композиция Ярмарка располагается там, где в XIX веке была Сенная площадь, торговали сеном, телегами, скотом и пр. Креативным фоном для скульптурного ансамбля стала стена, расписанная под старинный рынок.

8. Павлин-Повар

Идём гулять дальше. У входа в парк имени Олега Степанова со стороны улицы Луначарского находится Павлин-Повар. Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова - старейший городской парк Серпухова. Недавно здесь прошла реконструкция, и теперь в парке есть зона отдыха у пруда, красивые дорожки, фотозоны и пр. Адрес: ул. Луначарского, 74.

9. Павлин-Театрал

Пройдя парк насквозь, вы попадёте на улицу Чехова. Напротив парка у здания Серпуховского музыкально-драматического театра ждёт спектакль Павлин-Театрал. Адрес: ул. Чехова, 58/27.

10. Павлин-Пожарный

Пройдите вниз по Театральной улице и сверните на 2-ю Московскую. У здания 29 Отряда Федеральной Противопожарной Службы по Московской области дежурит Павлин-Пожарный. Адрес: 2-я Московская ул., 9.

11. Павлин-Турист

От парка имени Олега Степанова по Театральной улице можно дойти до Принарского парка. Здесь когда-то был Павлин-Турист. Фигурка исчезла, но это не повод не посетить парк – он великолепен. Принарский парк расположен на левом берегу реки Нара, а его центральная аллея проложена по направлению к Высоцкому монастырю, так что виды здесь открываются очень красивые. В парке установлен памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии. Адрес: центральный вход в Принарский парк.

12. Павлин-Художник

Продолжаем искать скульптурки Павлинов. Рядом с Историко-художественным музеем, который находится в особняке Мараевых, установлен Павлин-Художник. Адрес: ул. Чехова, 87.

13. Павлин-Защитник

Отправляемся в другую часть Серпухова, что на противоположной стороне реки Нара. Там у входа в Екатерининский сквер стоит с мечом и щитом Павлин-Защитник. Адрес: у входа в Екатерининский сквер на пересечении Клубного переулка и Октябрьской улицы.

14. Павлин-Станционный смотритель

У здания железнодорожного вокзала стоит Павлин-Станционный смотритель. Напротив, на Привокзальной площади установлен памятник Князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму. В летнее время у памятника работает фонтан. Адрес: Привокзальная площадь, 1.