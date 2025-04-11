Башкирия заявила о планах по развитию турпотока в регион

Республика Башкортостан готова принять 2 млн туристов в летний сезон 2025 года, для этого созданы все необходимые условия. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитии туризма сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

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«Башкортостан готов к приему более 2 млн туристов в летний сезон. Для этого созданы все необходимые условия», — сказал он.

Хабиров отметил, что в 2025 году в регионе завершается работа по формированию списка официальных туристических маршрутов, таких как историко-музейный комплекс "Шульган-Таш", этнокомплекс "Торатау", комплекс "Салауат Ере", визит-центр "Тура-Хан" Евразийского музея кочевых цивилизаций. Кроме того, был сформирован календарь событийных мероприятий, в который вошло 84 позиции, 61 из которых запланирована на май - сентябрь. Глава республики добавил, что сейчас разрабатывается региональная программа сплавного туризма с созданием необходимой инфраструктуры.

Кроме того, Хабиров заявил, что в регионе уже действует более 2 тыс. объектов придорожного сервиса, и в 2025 году планируется ввод и модернизация еще 283 объектов. Также глава республики отметил, что в прошедшем зимнем сезоне Башкирия приняла на 29% туристов больше, чем в 2024 году.

Ранее на сайте главы Республики Башкортостан сообщалось, что по итогам летнего сезона 2024 года Башкирию посетили порядка 900 тыс. человек.