Решетников сообщил, как изменился турпоток по России зимой 2025 года

Туристический поток по России в минувший зимний сезон вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18 млн поездок. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма.

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«В этот зимний сезон совершено 18 млн турпоездок с декабря по февраль, это на 7,4% больше, чем было в предыдущем. И лидеры те же, что и в прошлом году - это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставрополье. На эти регионы приходится более половины всех турпоездок», — сказал он.

Одновременно идет перераспределение турпотока по стране. Выросло число поездок в Тверскую, Владимирскую, Новосибирскую и Ульяновскую области, отметил министр.

По его словам, продолжает набирать популярность горнолыжный туризм. В прошедшем зимнем сезоне горные курорты посетили более 8 млн человек. Это на четверть больше, чем в предыдущем году. Традиционно в лидерах комплексы Краснодарского края, Кавказа. В этом сезоне заработало четыре новых курорта в Хабаровском крае, Татарстане, Подмосковье и Северной Осетии. До конца года будут запущены еще три - в Московской области, Приморье и Адыгее, добавил Решетников.