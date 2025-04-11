Стало известно, насколько увеличится турпоток по России летом 2025 года

Туристический поток по России в летнем сезоне 2025 года ожидается на уровне 48 млн поездок - это на 3,6 млн больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

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«Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 млн туристических поездок. Это на 3,6 млн больше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, половина новых турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегородской области, в Дагестане и в Башкирии», — сказал он.

Эти данные МЭР направило в Минтранс, чтобы министерство скорректировало летнее расписание и настроило работу авиакомпаний и железных дорог.