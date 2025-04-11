В РФ сообщили о числе задекларированных пляжей

Почти 100 пляжей уже задекларировано на территории России, их число будет кратно расти с наступлением тепла. Об этом сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

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«Что касается пляжей, то на территории России по состоянию на текущий день задекларировано 99 пляжей, в ближайшее время в виду улучшения погодных условий и приближения летнего периода количество задекларированных пляжей будет кратно увеличиваться», — сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Супруновский сообщил, что вопросы безопасности людей на водных объектах РФ, особенно в преддверии курортного сезона находятся на постоянном контроле МЧС России. По его словам, за последние пять лет удалось сократить количество погибших на водных объектах. Так, в 2024 году гибель людей сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, в текущем году на водных объектах спасены 962 человека.

В 2024 году для оказания помощи туристам пожарно-спасательные подразделения привлекались 110 раз, спасены 190 человек, том числе 15 детей, также сообщил замминистра.

«В первом квартале текущего года для оказания помощи туристам пожарно-спасательные подразделения привлекались 12 раз, спасены 18 человек, в том числе двое детей», — добавил он.

Всего на текущий туристический год общая численность поисково-спасательных подразделений группировки МЧС России составит 4 920 человек и 2 640 единиц техники.

«Силы и средства к предстоящему туристическом сезону готовы», — подытожил Супруновский.

В России с 2021 года эксплуатация пляжей осуществляется после направления их владельцами в подразделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России заявлений-деклараций о выполнении обязательных требований. Декларирование исключает ежегодные освидетельствования с выдачей разрешений на эксплуатацию. Владельцы пляжей обязаны обеспечить очистку дна и обозначение зоны купания, создание и работу спасательного поста, информирование посетителей пляжа о возможностях безопасного купания.