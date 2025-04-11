В Крыму заявили о полной очистке пляжей от мазута

В настоящее время все крымские пляжи очищены от мазута, но возможны незначительные выбросы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова.

© РИА Новости

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона», — сообщил руководитель республики.

Он добавил, что в 2025 году для туристов и местных жителей откроют 340 пляжей. На некоторых из них сейчас идут восстановительные работы.

9 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что водолазы Спасательной службы Севастополя и МЧС России завершили обследование морского дна в районе севастопольских пляжей в поисках следов мазута. По его словам, загрязнений не выявлено.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.