Новый туристический маршрут появится в Свердловской области

Для свердловчан станет доступен новый туристический маршрут, его посвятят легендарному Московско-Сибирскому тракту — старинной сухопутной дороге через всю Россию. Он протянется на более чем 500 км, рассказали URA.RU создатели.

«В 2025 году планируется изготовление и установка еще двух верстовых столбов на территориях — Богдановиче и Камышлове. Сейчас мы переоткрываем и заново исследуем маршрут, а также определяем роль каждого населенного пункта. Верстовые столбы — символ туристического маршрута. Первые столбы устанавливаются на свои средства, а на другие мы открыли народный сбор», — отмечает директор АНО ТИЦ «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке.

Верстовые столбы уже появились в деревне Курманка, поселке Билимбай и селе Киргишаны. А 26 апреля планируется разместить еще один — в Ачите.