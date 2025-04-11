Предложено увеличить период бронирования билетов на поезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой увеличить срок бронирования билетов на поезда в регион с 90 до 180 дней. Соответствующее предложение он озвучил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Прошу рассмотреть возможность увеличения глубины бронирования до 180 дней. Сейчас этот срок составляет 90 суток. Предварительно, наши коллеги из РЖД готовы поддержать эту инициативу», – заявил Сергей Аксенов, комментируя вопросы транспортной доступности полуострова.

В настоящее время в Крым курсируют 19 пар поездов, однако, по словам главы республики, этого недостаточно для полноценного покрытия пассажиропотока, особенно в условиях отсутствия авиасообщения.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2025 году Крым ожидает рекордное число туристов. В ответ Сергей Аксенов заверил, что пляжи полуострова готовы к сезону:

«Ситуация с мазутными выбросами полностью под контролем. Все пляжи очищены, загрязнения минимальны и не помешают отдыху гостей региона», – подчеркнул он.

Если инициатива будет одобрена, туристы смогут планировать поездки Крым за полгода, что упростит организацию путешествий в разгар курортного сезона.