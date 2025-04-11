Культурный туризм. Компания «Афиша» интегрировала в сервис RUSSPASS лучшие события для путешественников

Туристы смогут подобрать актуальный для своего направления досуг среди более двух тысяч мероприятий и сразу же купить на них билеты

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Вместе с компанией «Афиша» сервис для внутреннего туризма RUSSPASS расширил выбор выставок, концертов и других мероприятий для своих пользователей по всей России. Благодаря бесшовной интеграции с Afisha.ru купить билеты на культурные события можно сразу во время планирования путешествия.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»: «Для "Афиши" интеграция в RUSSPASS — это возможность по-настоящему объединить культурную жизнь страны. Гости столицы могут познакомиться с московскими мероприятиями, а жители крупных городов узнают культурные особенности разных регионов России со всем их национальным разнообразием. Как и во всех наших инициативах, мы стремимся к тому, чтобы культура становилась ближе к людям, а качественный досуг — проще в организации».

Интеграция «Афиши» и RUSSPASS поможет найти событие, выбрав город, место и дату, а также воспользоваться дополнительными фильтрами. Основными лидерами по приросту количества мероприятий среди городов стали Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Наталья Михейкина, директор дивизиона RUSSPASS: «RUSSPASS уделяет большое внимание не только объему разнообразных туристических предложений, но и комфортному клиентскому опыту при их выборе. В зависимости от индивидуальных предпочтений фильтры помогут найти события для семей с детьми, для первого визита в город или подобрать мероприятие в зависимости от фестивальной площадки. Одновременно можно учесть географическое расположение события и уточнить комфортный бюджет. Совокупно на нашем сервисе сейчас доступны почти 50 000 отелей, ресторанов, гостиниц, экскурсий и событий».

RUSSPASS – цифровой туристический сервис, разработанный по инициативе Правительства Москвы в 2020 году. Проект находится под кураторством Комитета по туризму города Москвы и столичного Департамента информационных технологий.