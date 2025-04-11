Новый поезд свяжет Крым с Северной Осетией и Кабардино-Балкарией

В конце апреля из Симферополя во Владикавказ начнет ходить поезд «Таврия». Состав будет делать остановки на станциях Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а также Ставрополья.

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«"Гранд Сервис Экспресс" в этом году впервые назначает пассажирский поезд "Таврия" № 527/528 сообщением Владикавказ — Симферополь. Поезд свяжет Республику Крым с двумя регионами — Северной Осетией и Кабардино-Балкарией (станции Прохладная и Котляревская), куда раньше не ходили поезда "Таврия"», — сообщили в пресс-службе транспортной компании.

Поезд будет ходить раз в четыре дня. В первый рейс он отправится 28 апреля из Симферополя. Отправление запланировано в 20:30, прибытие во Владикавказ — на следующий день в 19:13. Из Владикавказа поезд будет уходить в 7:30 (первый рейс — 30 апреля) и прибывать в Симферополь на следующий день в 8:50.

На территории СКФО состав будет делать остановки на станциях Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Аполлонская, Прохладная, Котляревская, Беслан, Владикавказ. Маршрут также проходит через Джанкой, Керчь, Тамань, Краснодар.

В состав поезда включены плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б и купейные вагоны классов 2К и 2Ф. Продажа билетов уже открыта.