Стало известно число турпоездок по России в 2024 году

Туристический поток по России в 2024 году превысил 90 миллионов человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

"Это на 37% выше, чем в 2021 году. Всего номеров в классифицированных средствах размещения более 872 тысяч", – цитирует его ТАСС.

Число иностранных туристов, посетивших РФ, составило 9,7 миллиона человек. По словам Чернышенко, интерес к России со стороны зарубежных туристов продолжает расти.

"В 2024 году по сравнению с 2023 годом количество зарегистрированных туристов на маршрутах в природной среде увеличилось на 32%, при этом число туристов, которые были потеряны на маршрутах, снизилось на 46%", – добавил он.

Снижения числа потерявшихся туристов удалось достичь благодаря новым требованиям по безопасности, заключил вице-премьер РФ.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 2024 год столицу посетили рекордные 26 миллионов человек, что на 3% выше 2019 года, который на тот момент был самым успешным для всей мировой туристической индустрии.

Треть от общего числа туристов составили жители Центрального федерального округа. При этом в последнее время Москву выбирают все больше туристов из Китая и стран Ближнего Востока – иностранцы совершили в столицу свыше 2,5 миллиона поездок.