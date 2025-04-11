Отели Анапы снижают цены на лето

Ряд отелей в Анапе, в том числе работающих по системе питания «всё включено», предлагает скидки на июнь до 37%.

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«В популярных отелях "всё включено" в Анапе замечены скидки на июнь до 37%... Есть важное уточнение: цены опускают не все гостиницы и многое зависит от района. Но ряд объектов, в том числе с системой питания "всё включено", подешевели на июнь на 14-37%», — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации организации, цены преимущественно снизили отели, расположенные в центре Анапы, на Пионерском проспекте и в Джемете, включая популярные трёхзвёздочные и четырёхзвёздочный объекты.

При этом часть гостиничного сектора Анапы не спешит снижать тарифы, причём в большинстве случаев это пятизвёздочные отели с бассейнами и трёхзвёздочные объекты, включая санатории, где пляжный отдых не является основным направлением.

Ранее в Альянсе турагентств подчеркнули популярность Крыма среди российских туристов.