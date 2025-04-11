Стало известно, сколько стоит отдохнуть весной в Калининградской области

Россияне, которые хотят отдохнуть весной у моря, чаще всего выбирают курорты Краснодарского края, Калининградской области, Дагестана, Крыма. Отдохнуть на Балтийском море можно за 77 тысяч руб.

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«Цена актуальна для недельного пакетного тура на двоих в Светлогорск в отель 4*», – уточнили в АТОР, пояснив, что речь идет о перелете из Москвы.

В спа-отеле Зеленоградска отдых будет стоить уже от 107,9 тысяч руб. Отпуск составит 8 дней. Вылет также из Москвы, а цену специалисты рассчитали на двоих. Напомним, что Калининградская область занимает третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области на новые локации для туристов потратят больше 110 миллионов.