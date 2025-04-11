Эксперты советуют туристам искать альтернативу отдыху в Анапе

Экологическая ситуация в районе Анапы вызывает серьезные опасения у туристов и экспертов. На побережье вновь зафиксированы выбросы, предположительно, пальмового масла, что ставит под угрозу морскую экосистему. По мнению некоторых источников, причиной загрязнения могла стать авария в порту Тамань. К тому же, продолжается ликвидация последствий нефтеразлива, произошедшая в декабре прошлого года из-за крушения танкеров.

Данный инцидент вызвал обеспокоенность в связи с потенциальным негативным воздействием вещества на морскую флору и фауну. Специалисты подчеркивают необходимость оперативной очистки пляжной зоны. Эксперты предупреждают, что пальмовое масло, растекаясь по поверхности воды, препятствует нормальному кислородному обмену, нанося вред морским обитателям.

На фоне этих событий многие россияне задаются вопросом, а стоит ли планировать отдых в Анапе летом 2025 года. Елена Агаршева, владелица турагентства «География», рекомендует рассмотреть альтернативные направления, сообщает ИА RuNews24.ru.

Если есть возможность и желание, то стоит рассмотреть другое направление для отдыха. Пока что отдых на побережье Анапы может быть некомфортным. Если полюбился Краснодарский край, то стоит посмотреть в сторону Сочи.

Елена Агаршева.

Ранее «Кубань Информ» писал, что стоимость летнего отдыха в Сочи подсчитали для российских туристов. При раннем бронировании можно уложиться в скромный бюджет.