Сколько туристов из Китая посетило Забайкалье в 2025 году

Почти 90 тысяч туристов пересекли границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск в 1 квартале 2025 года, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

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Количество туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9%. В среднем за сутки российско-китайскую границу пересекало 996 туристов. В праздничные дни и дни школьных каникул их количество достигало 3000 человек в сутки в обоих направлениях.

За 1 квартал сотрудники таможни возбудили 295 дел об административных правонарушениях. Граждане России и Китая чаще всего не декларировали одежду и обувь, сигареты, алкоголь, изделия из нефрита, дериваты животных.

Ранее сообщалось о том, что количество грузовиков, пересекающих границу в крае, увеличилось в полтора раза. Также напомним, на развитие туризма в Забайкалье выделили более 600 миллионов рублей.