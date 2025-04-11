Когда туристы смогут посмотреть на разводку мостов в Санкт-Петербурге

В Северной столице открывается сезон разводки мостов и стартует навигация. В этом году в расписании появились изменения, которые касаются Биржевого моста. Также стало известно, в какое время будут разводить Дворцовый мост. «ФедералПресс» рассказывает о графике на 2025 год.

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Как будут разводить мосты в новом сезоне

Главным изменением в расписании разводок мостов на сезон 2025 года стала промежуточная наводка Биржевого моста. Теперь разводить мост будут два раза – с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Биржевой и Тучков мосты будут работать по одинаковому графику. Эксперты Мостотреста уверены, что это упростит автомобилистам передвижение по городу в ночное время.

Дворцовый мост, как и прежде, будет разводиться первым в 1:10. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным.

Напомним, что навигационный сезон в Северной столице традиционно стартует 10 апреля и продолжается до 30 ноября. Речь идет о разводке мостов на Неве, в том числе Большой и Малой. Для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, – с 20 апреля по 15 ноября.

Традиционно мосты не разводят в праздничные ночи: с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня и с 4 на 5 ноября. Также разводка переправ не будет проводиться при сильном ветре, морозе или подъеме уровня воды.

Где можно узнать актуальную информацию о разводке мостов

График разводки 2025 года и положение крыльев пролета каждого разводного моста в режиме реального времени всегда можно отследить на портале mostotrest-spb.ru.

Кроме того, эту информацию можно получить в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах «Мостотреста» в социальных сетях.

Сколько всего в Петербурге мостов

Всего в городе насчитывается 18 разводных мостов, у которых сохранились в рабочем состоянии разводные механизмы. В период навигации регулярно разводятся 12 переправ.

Напомним, что ежегодно сотни туристов приезжают в Северную столицу, чтобы полюбоваться на это зрелище.