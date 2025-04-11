Новости для туристов: путевки за треть цены и модный показ в Великом Устюге

В Красноярском крае школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи и другие льготники смогут путешествовать по родному региону с большой скидкой. А в Великом Устюге в разгар весны Дед Мороз проведет фестиваль моды. Об этом сообщает официальный сайт национального проекта "Туризм и гостеприимство".

И пещеры, и теплоход

В Красноярском крае открыла весенне-летний сезон программа краеведения и социального туризма. Она позволит почти четырем тысячам жителям региона ездить в туры по родному краю за треть цены.

Среди этих счастливчиков - школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, ветераны труда, а также участники СВО и члены их семей. Для них разработали девять туров.

Два из них - путешествие в природный парк "Ергаки". Еще можно отправиться в национальный парк "Красноярские Столбы". Или в Баджейские пещеры, чтобы полюбоваться гротами и подземным озером. Не хочется в турпоход? Путешественников ждет музейный центр "Площадь Мира", национальный центр имени В. П. Астафьева в селе Овсянка и даже Саяно-Шушенская ГЭС. Туристы-льготники могут также отправиться в круиз на теплоходе.

В стоимость всех туров входит проезд, размещение, питание и мастер-классы. Кстати, программа льготных туров по Красноярскому краю действует уже несколько лет.

"Модная сказка Деда Мороза"

Фестиваль под таким названием пройдет в Великом Устюге с 25 по 27 апреля. Не сидится Деду Морозу без дела даже весной! И ему есть чем привлечь туристов даже в это время года.

Ожидается, что на фестиваль приедут мастера из 11 студий моды и дизайна костюма Московской, Архангельской и Вологодской областей. Они покажут свои лучшие творения. Среди них будут эксклюзивные коллекции сценического, современного, этнического и даже сказочного костюма. Готовятся к фестивалю и дети. Для них предусмотрена номинация "Юный дизайнер".

Справка "РГ"

Национальный проект "Туризм и гостеприимство" помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом.

Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес - поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными.

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