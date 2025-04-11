В Приморье создали проект развития промышленного туризма

Первой площадкой для запуска проекта по развитию промышленного туризма в Приморском крае станет город Спасск-Дальний, где сразу четыре предприятия готовы ознакомить туристов с технологическими и производственными процессами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Приморье готовится запустить проект по развитию промышленного туризма. Стартовой площадкой станет Спасск-Дальний. В планах - знакомство с местными предприятиями, интеграция событийных мероприятий в промышленное направление и организация фестиваля "Завод фест", - говорится в сообщении.

Представители восьми туристических компаний уже ознакомились с деятельностью четырех градообразующих предприятий: ведущий дальневосточный производитель "Спасскцемент", предприятия "СЛПК-групп" и "ФорестГранд", специализирующиеся на деревообработке, и компания "Дальпищепром". Через туры операторам и предприятиям предстоит не только познакомить людей с работой промышленности, но и привлечь кадры, улучшить имидж местных производителей и повысить туристический потенциал региона.

"Спасскцемент" потряс своей чистотой, роскошным музеем. Экскурсовод провел нам экскурсию по всему предприятию, познакомил с технологическими процессами. Кажется, цемент, бетон - что тут романтичного? Но люди здесь влюблены в свое дело и могут говорить о производстве бесконечно", - рассказала руководитель команды путешествий "Движение" Ольга Гостева.

Деревообрабатывающие предприятия тестируют подачу информации и маршрут по цехам.

"Поразило высококлассное технологичное оборудование. Приятно, что в экскурсию был включен интерактив: учились замерять заготовки, определять тип и качество древесины. Что касается консервного завода, то это как у любимой бабушки на даче - вкусно, ароматно, ярко, наши туристы уже воодушевились рассказами и фотографиями, и первая группа фактически укомплектована", - добавила Гостева.

Отмечается, что туристические компании взяли на себя обязанность до конца мая разработать и апробировать несколько тестовых экскурсий, а также предложили предприятиям некоторые идеи. Во время открытого городского фестиваля "Клубничная столица Приморья" планируется совместить посещения объектов туристического показа, фестивальных мероприятий и одного из заводов. На сентябрь запланировано проведение мероприятия "Завод фест", на котором дети смогут посетить городские предприятия.