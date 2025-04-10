Специалист ответил, как смягчение визовых правил скажется на турпотоке из КНР

Руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев прокомментировал сообщение о том, что срок пребывания иностранцев по электронной визе в России увеличится до 30 дней.

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В беседе с URA.RU он выразил мнение, что поправки станут очередным шагом к возможной отмене визового режима между Россией и Китаем.

«Хотя и так понятно, что спрос будет высоким. Китай — соседнее государство, дружественное России, его жителям интересна наша страна», — сказал эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о преимуществах электронной визы России.