Туристы возмутились действиями администрации города Плес

Тема ограничения въезда автотранспорта в популярный у туристов городок Плес вызвала оживленную дискуссию у подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома». Одни категорически против такой меры, другие считают ее оправданной.

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Шлагбаум установлен на въезде еще несколько лет назад. Чтобы неместному жителю заехать в город на личном авто, нужно предоставить подтверждение брони гостиницы. При ее отсутствии придется оставить машину на расположенной неподалеку парковке (цена – около 200 руб. – Ред.). Ограничение действует в высокий туристический сезон – с конца весны до начала осени, по выходным и праздничным дням.

Противники такой меры ссылаются на «ограничение прав граждан»:

«Это нарушение Конституции. И конституционный суд и суд областной должны отреагировать, как и областная прокуратура».

Еще один аргумент:

«Городская администрация должна не запрещать въезд туристам, а создавать условия. Например, большая парковка и автобусы до центра оттуда регулярно и часто».

Есть и такое мнение:

«Похоже, местные чиновники специально изображают из Плеса "переполненную Венецию", чтобы взвинчивать цены и пиарить место таким образом».

Сторонники обращают внимание на опыт популярных туристических городов Европы, где ограничение въезда для туристов используется очень часто. В пример приводят Пиран в Словении, итальянские Сиену и Флоренцию. А многие отмечают: от шлагбаума до набережной Плеса – не более 10 минут пешком. Прогуляться неспешным шагом в отсутствие машин и автомобильных выхлопов даже приятно.

Местные власти вправе временно или полностью ограничивать движение, но это должно быть обосновано и нормативно закреплено на региональном или муниципальном уровне, поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов. Однако нестыковка в том, что регистрировать автомобиль сейчас можно в любом регионе, реальное место жительства владельца можно установить только по электронной базе.

В опросе по теме «Нужно ли ограничивать турпоток в популярных местах во избежание конфликтов местных жителей и туристов?», размещенном в тг-канале «Крыша ТурДома» 7 апреля, за и против было отдано одинаковое число голосов – по 21%. А самым популярным ответом стал «Я за баланс интересов, нужен компромисс» – так считают 48%. За 3 дня в опросе приняло участие 2200 человек.