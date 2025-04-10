Как обстоят дела с бронированием в отелях в Крыму

Несмотря на то что отдых в Крыму подорожал – в среднем на 20%, отели на полуострове на майские праздники пользуются повышенным спросом. По оценке мэра Ялты Янины Павленко, уровень бронирования достигает 80%. Сервис «Островок» на первые числа мая предлагает в Ялте около 90 вариантов размещения, в то время как в конце апреля – почти 150. Особенно интересны туристам, как убедился корреспондент TourDom.ru, семейные и более дорогостоящие номера.

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В ялтинском отеле «Бристоль» 3*, например, на 1–2 мая свободных номеров практически нет, чуть позднее можно забронировать апартаменты за 17,6 тыс. руб. и «делюкс с балконом» за 12,6 тыс. руб. – на двоих с завтраком. А вот стандартные и семейные варианты в дефиците.

В четырехзвездочном «Ялта Интурист» сложности в начале мая с 72-метровым президентским номером. Зато можно забронировать за 24 тыс. руб. в сутки улучшенный стандарт с двуспальной кроватью или за 36 тыс. руб. люкс-студию. Завтрак включен.

В Mriya Resort & Spa 5* вариантов пока хватает. Например, делюкс комфорт с видом на горы обойдется в 205 тыс. руб. за 3 ночи (это минимальный срок размещения), а делюкс комфорт с видом на море – почти 226 тыс. руб. При этом уже нет в наличии номеров супериор, семейных, семейной винной виллы. Не получится остановиться на майские праздники в императорской вилле – уже занята. Можно попробовать забронировать позже – в середине мая. Обойдется эта роскошь в 2 млн 166 тыс. руб. на двоих за трое суток. Полный пансион входит в стоимость.

Такова обстановка на Южном берегу Крыма. В других районах свободных мест больше, дефицита почти нет. В Ribera Resort & Spa 4* в Евпатории размещение в стандартном номере с завтраком обойдется в 11 тыс. руб., за вид на море придется заплатить 3 тыс. руб. В стилизованном под готический замок отеле «Солдайя» 4* в Судаке (восточная часть Крыма) минимальная стоимость размещения – 11 тыс руб. за ночь в номере класса стандарт без завтрака. Полулюкс стоит 14,4 тыс. руб. Номеров в наличии много, правда остановиться в семейном полулюксе на майские праздники уже не получится.

Ранее мы писали, что на фоне обвала спроса на отдых в Анапе – по оценкам туроператоров, минимум на 60–70% – наблюдается рост популярности Крыма. Причем наиболее существенная динамика у западного побережья полуострова.