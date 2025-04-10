Губернатор ответил, когда в Вологде построят новый терминал аэропорта

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что транспортная доступность – одно из главных условий развития туризма в регионе. Строительство нового терминала аэропорта в Вологде стартует весной 2026 года.

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«Уже с весны 2026 года начнем строительство нового здания терминала, который по своему архитектурному облику и дизайну напоминает своды Софийского собора», – отметил Георгий Филимонов.

Старый терминал также оставят. По мнению губернатора, он сохранил антураж советской эпохи, уточняет издание «Фонтанка». В частности, место подходит для съемок фильмов. После того как проект реализуют, пропускная способность терминала увеличится до 272 пассажиров в час. Губернатор подчеркнул, что улучшение транспортной доступности региона поможет привлечь в область больше туристов.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что новый терминал вологодского аэропорта будет выполнен в стиле Софийского собора.