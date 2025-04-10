Стали известны планы по развитию водного транспорта в Самарской области

\Создание хаба "Самарский", который объединит речные порты региона, разгрузит крупные федеральные трассы и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Такое мнение высказал в Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам совещания по развитию мультимодальных логистических центров, которое провел в Тольятти помощник президента России Николай Патрушев по поручению главы государства.

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«Создание хаба "Самарский" позволит не только разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы, но и укрепить позиции региона как ключевого транспортного узла», — написал Федорищев.

Губернатор добавил, что в регионе возможно создание портово-логистических хабов с центром в Тольятти. Развитие мультимодальных логистических центров, которые должны стать ключевыми элементами транспортных коридоров и помогут объединить речные, железнодорожные и автомобильные перевозки, обсудили на совещании под председательством Патрушева.

Федорищев отметил выгодное географическое положение Самарской области, находящейся на пересечении международного транспортного коридора "Север - Юг". В регионе действуют три порта, обслуживающих суда класса "река-море", и создана развитая инфраструктура, обеспечивающая транспортную связь со странами Каспийского бассейна.

На совещании обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта. Так, в 2025 году в области будут работать 10 речных пассажирских маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие "Нефтефлот", как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров. Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении.