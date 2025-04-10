В Зеленоградске туристы жалуются на выступающих с голубями

В Зеленоградске хотят штрафовать выступающих с голубями. Туристы и жители города ранее жаловались, что надоедливые люди с птицами подходят ко всем и выманивают деньги.

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«Администрация округа внесла дополнения в Правила благоустройства территории округа относительно уличных выступлений, в том числе с привлечением птиц и животных в местах массового пребывания людей», – пишут СМИ.

Однако требуется внесение изменений в областной кодекс об административных правонарушениях, уточняет газета «Волна». После этого появится возможность привлекать выступающих с птицами к ответственности. В частности, речь идет о штрафах.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что Зеленоградск оказался в топ-10 российских городов для отдыха на природе в конце зимы.