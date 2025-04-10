Кунсткамера решила избавиться от имиджа «музея уродов»

Кунсткамера в Северной столице убрала заспиртованных уродцев. Жители и гости Петербурга выступили против такого решения руководителей музея.

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«Большая часть наших посетителей хотела видеть, как они говорят, уродов. Эти анатомические коллекции имеют огромное научное значение в России, но не воспринимаются так российскими зрителями», – говорили руководители музея.

Однако в 2015 году, когда появились первые размышления о ребрендинге, главную изюминку Кунсткамеры не тронули, уточняет издание «МК в Питере». В 2022 году все изменилось. Самую популярную экспозицию сжали всего до 15 экспонатов. Туристы писали, что разочарованы и жалеют о потраченных деньгах.

Петербургский депутат обратился в музей с вопросом о причине такого решения. В учреждении подчеркнули, что экспозиция никогда не имела целью показ «петровских уродцев». Кроме того, говорилось о планах создать специальный «кабинет анатомии». Некоторые петербуржцы уверены, что Кунсткамера лишилась своей главной фишки и про музей теперь забудут.

Ранее «ФедералПресс сообщал, о самых интересных экспонатах Кунсткамеры.