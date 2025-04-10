«Аэрофлот» предупредил о росте числа мошенников

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» официально заявил о росте числа мошеннических атак на клиентов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компании, рассылают сообщения в мессенджерах, электронные письма и совершают телефонные звонки, предлагая сомнительные «льготные» тарифы, участие в платных опросах или партнерские программы.

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Как пояснили в пресс-службе перевозчика, мошенники используют различные методы для выманивания денег и персональных данных. Они направляют жертвам фишинговые ссылки на анкеты или видеоконференции, а также просят сообщать коды из СМС. В «Аэрофлоте» подчеркивают, что легальные билеты можно приобрести только через официальный сайт, контакт-центр, офисы продаж или аккредитованные агентства.

«Сотрудники компании никогда не звонят клиентам с предложениями оформить билеты по "особым" тарифам или участвовать в сомнительных акциях. Официальные письма отправляются исключительно с корпоративных адресов @aeroflot.ru», – уточнили в перевозчике.

Ранее TourDom.ru сообщал о схожей схеме обмана. Жительнице Дальнего Востока поступило предложение «поддержать субсидированные рейсы» авиакомпании. После заполнения анкеты с личными данными ей пообещали доступ к видеоконференции, что является классическим приемом мошенников.

«Аэрофлот» призывает пассажиров сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать посторонним коды из СМС и не разглашать конфиденциальную информацию. В случае сомнений рекомендуется сразу обращаться в официальные службы поддержки перевозчика.